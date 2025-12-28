À¤³¦¾×·â¡ª¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡È¥Ð¥ë¥µÉ÷¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯ÃÆ¡É¤¬2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡©¡Ö¶²ÉÝ¤Î¥·¥ç¡¼¡×¡Ö³°²Ê°å¤Î¤è¤¦¤ËÀºÌ©¡×9¿Í¤¬Íí¤ó¤À°¤Òß¤ÎÄ¶Ï¢·È
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤¿´°àú¤ÊÊø¤·¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼«²è¼«»¿¤·¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¤³¦¾×·â¤Î¡Ö¥Ð¥ë¥µÉ÷¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯ÃÆ¡×
¡¡ABEMA¤Î¡Ø2025Ç¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Á±É¸÷¤È»îÎý¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¼çÂÎ¤Î¹¶·âÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î1Ç¯´Ö¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿1¤Ä¤¬¡¢2·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊSheBelieves Cup¡Ë¤ÇFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï4¡Ý0¤È²÷¾¡¡£Ãæ¤Ç¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ÇMFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢FWÅÄÃæÈþÆî¡¢Æ£Ìî¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¡¢ºÆ¤ÓÅÄÃæ¤ÈºÙ¤«¤¯·Ò¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏÉÍÌî¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ó¤ä¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¤¤¤¿º¢¤Î¥Ð¥ë¥µ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë9¿Í¤¬Íí¤ó¤Ç13ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ìÅÙ¤âÁê¼ê¤Ë¿¨¤é¤»¤º¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÀÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥·¥ã¥Ó¤ä¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¤¤¤¿º¢¤Î¥Ð¥ë¥µ¡×¡Ö´°àú¤Ê·Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ï¢·È¡×¤Ê¤ÉÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¡Ö¶²ÉÝ¤Î¥·¥ç¡¼¡×¡Ö³°²Ê°å¤Î¼ê½Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÀºÌ©¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¡×¡Ö»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¾Ò²ð¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¡ÊÅÄÃæ¤¬¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡©¥¹¥²¡¼¡ª¥¹¥²¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ì¤Ð¡¢MFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤â¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎÉÍÌî¤â¡Ö¸«¤Æ¤ÆåºÎï¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯3·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ2027Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤ÈÏ¢·ÈÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®½Ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë