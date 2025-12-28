¡Ú¥È¥Þ¥È¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Û¸µÆü¤ËÊ¡ÂÞÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡ª3000±ß¤Ç¡Ö¥°¥Ã¥º3ÅÀ¡Ü¥¯¡¼¥Ý¥ó4000±ßÊ¬¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¤ªÆÀ¡£
¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥Þ¥È¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü11»þ¤«¤éÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤À¤±¤Ç1000±ßÊ¬¤â¤ªÆÀ
Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¡¢4000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·½ÕÊ¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3000±ß¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¦ÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ý¡¼¥Á
¡ÖÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÌóÉý120mm¡ß¹â¤µ80mm¡ß¥Þ¥Á15mm¡£
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â"¥È¥Þ¥ª¥Ëµ¤Ê¬"¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢²£220mm¡ß½Ä310mm¡£
¡¦Âî¾å²Ã¼¾´ï
USB¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¤ÎÊØÍø¤ÊÂî¾å²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£ÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Éý65mm¡ß¹â¤µ93mm¡ß±ü¹Ô65mm¡£
¡¦¥È¥Þ¥È¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô 4000±ßÊ¬¡Ê500±ß¡ß8Ëç¡Ë
1500±ß¤´¤È¤Î²ñ·×¤Ç1ËçÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï26Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
Â¾¤Î³ä°ú·ô¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÈÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢26Ç¯1·î1Æü11»þ¤«¤é¥È¥Þ¥È¡õ¥ª¥Ë¥ª¥óÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Êº´ÅÏÅ¹¡¢²æÂ¹»ÒÅ¹¡¢ÆàÎÉ¿º¸¶Å¹¡¢ÄÅ»³±ØÁ°Å¹¡¢ÆáÇÆ°Â²¬Å¹¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô