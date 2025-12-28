ÀÎ¤Î¤ª¾îÍÍ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

¤È¤¢¤ë¹ëÅ¡¤ËÊë¤é¤¹¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤ª¾îÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÊÐ¼¹Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë°¦¤¹¤ë¼¹»ö¡¦¥ß¥«¥Å¥­¡£

¤ª¾îÍÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¡¢ÆÈÀê¤·¤¿¤¤¡£¥ß¥«¥Å¥­¤Î²áÊÝ¸î¤ÇÊÑÂÖÅª¤Ê°¦¾ð¤Ï¤È¤­¤ËË½Áö¡£Æ±¤¸²°Éß¤ÇÆ¯¤¯¥á¥¤¥É¡¦¥·¥Î¥Î¥á¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤µ¤¨¤É¤³¿á¤¯É÷¡£º£Æü¤âÈà¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¡¢¤ª¾îÍÍ¤ØÅÙ¤¬¤¹¤®¤¿°¦¤òÊû¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¥ß¥«¥Å¥­¤Ë¤â¤ª¾îÍÍ¤Ë¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ëÈëÌ©¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£

¾¯¤·ÉÔ²º¤Ç¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¤¡£½ã°¦¡Ê¡©¡Ë·Ï¼¹»ö¤È¤ª¾îÍÍ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤»¤«¤Í¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ß¥«¥Å¥­¤Î¤ª¾îÍÍÈ÷ËºÏ¿ VOL.1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥ß¥«¥Å¥­¤Îµ­²±

¥Þ¥¸¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤


¤¦¡Äµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó


¤½¤ì¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤»¤ëÎÉ¤¤¤­¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä


¥ß¥«¥Å¥­¤µ¤ó¤Îµ­²±¤Ï°ìÀ¸Ìá¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹


Ãø¡á¤»¤«¤Í¤³¡¿¡Ø¥ß¥«¥Å¥­¤Î¤ª¾îÍÍÈ÷ËºÏ¿ VOL.1¡Ù