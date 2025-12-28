子どもも大人も笑顔になる！【バンダイ】癒しの「おしゃべりポムポムプリン」をAmazonでチェック！
おしゃべりして癒してくれる♪【バンダイ】癒しの「おしゃべりポムポムプリン」をAmazonでチェック！
いっぱいおしゃべりしてくれるポムポムプリンのぬいぐるみ。収録されているセリフは85以上！全3種のモードが搭載。
どんどんおしゃべりしてくれる「ノーマルモード」、ユーザーの声や音に反応してお返事してくれる「おへんじモード」、『プリンとマフィンのポムポムビート☆』のおうたを歌ってくれる「おうたモード」など、楽しい機能がいっぱい♪
いっぱい喋って、おうたも歌う！また、声や音に反応してお返事してくれる。
おともだちのマフィンとポシェットつきで、いっしょにおでかけも楽しめる。
