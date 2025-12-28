¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û½ãÎõ¡¡3¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¹ÈÇò¡ÖÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×¡¡25Ç¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿1Ç¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢8Ç¯Ï¢Â³8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡½ãÎõ¤Ïº£Ç¯¤Ï²¹ÀôÃÏ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½ãÎõ¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¡£Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼ò°æ°ì·½¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê²Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²¹ÀôÃÏ¤«¤é²¹ÀôÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö»°¡×¤È²óÅú¡£¡Ö3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·îËö¤Ç´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¡Ö¿¶ÉÕ¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö3¿Í¤Î½ãÎõ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤òÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×¤È3¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¹ÈÇò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£