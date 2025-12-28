前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）が27日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。ヤクルト育成・高野颯太内野手（20）に対し、楽しそうな声で改めて“ダメ出し”した。

今季まで6年間に渡ってヤクルト監督を務め、就任2年目の2021年からセ・リーグ連覇を達成した高津氏。現役時代には日米通算313セーブをマークし、選手としても監督としても日本一を経験した。

実は現役引退後にユニホームを着ていなかったのは2013年の1年だけ。久々にゆっくりとしたシーズンオフを過ごしているが、登場前に“代名詞”であるクリスタルキングの「大都会」をBGMにして進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）が輝かしい経歴を紹介し始めると、たまらず「はっはっはっは…」と笑い声がスタジオに響いた。

改めて紹介され、BGMについて聞かれると「30年前ですけどね」と楽しそうな声。現役時代の高津投手はテレビカメラの前でアフロヘアのかつらをかぶって「大都会」を歌うなど明るいキャラクターで知られ「珍プレー好プレー大賞」の常連でもあったことを懐かしんだ。

そして、11月23日に行われたヤクルトのファン感謝イベントで高野がアフロヘアのかつらをかぶり、クリスタルキングの「大都会」を熱唱したこと、すかさず高津氏が自身のインスタグラムで「良く頑張ったが…レベチだな…」と投稿して自身が熱唱した“本物”の写真と高野の写真を並べたことについて煙山アナが触れた。

すると、高津氏はもちろん自身の「大都会」のほうがハイレベルと胸を張ったあとで「スワローズのファン感謝デーを初めて家で見てまして。この前奏が鳴り始めてまさか！と思ったら高野が歌い出したんで。ちょっと聞き入っちゃいましたけどね」とうれしそうに口にした。

「最後までしっかり歌い切ったので、そこは非常に評価しておりますけども。僕、最後まで歌ったことはないので、実は。つなぎ、つなぎで毎年つないでいってたので。ワンフレーズとかでつないでいったので。まあ、彼は最後まで歌い切ったので。そこに関してはよく頑張ったと思いますけどね」

そして、こちらも楽しそうな声の煙山アナに「足りないところはどこでした？」と聞かれると「う〜ん」とうなったあとで「まあ、足りないところだらけ！ですね。もうちょっとなりきっていかないとダメですね」と楽しそうに勝ち誇るエンターテイナー高津氏だった。