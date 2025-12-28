¡ÖÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×·³¥È¥Ã¥×Áí»ÊÎá´±¤ò¼èºà¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¼çÆ³¤ÎÁíÁªµó ÅêÉ¼³«»Ï¡¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«¤é5Ç¯¡¡²¤½£½ô¹ñ¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÌ±À¯°Ü´É¤À¡×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¤ç¤¦¡¢·³»öÀ¯¸¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢·³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬Â³¡¹¤ÈÅêÉ¼½ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÅêÉ¼¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢Ì±¼çÇÉ¤òÇÓ½ü¤·¤¿Áªµó¤Ç»ÙÇÛ¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·³¤Î»ÑÀª¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
JNN¤Ï¤±¤µ¡¢¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ë¤¢¤ë·³»ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢·³¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¥È¥Ã¥×¡¡¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±
¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡£ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¡£ÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Áí»ÊÎá´±¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅ»ÒÅêÉ¼µ¡¤Ç¤Ï·³¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤·¤«ÁªÂò¤Ç¤¤º¡¢ÇòÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸øÀµÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤¬¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÌ±À¯°Ü´É¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¹ñÏ¢¤â³Æ¹ñ¤Ë¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¶ÛµÞ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÏÁªµó´Æ»ëÃÄ¤òÇÉ¸¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¾ðÀª¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁªµó¤ò°Å¤ËÇ§¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆâÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¼£°Â¾ðÀª¤Î°²½¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·³¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤¬¤±¤µ¤«¤é¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢Ì±´Ö¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢º®Íð¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£