¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡È»Ë¾å½é¡É¤ÎÌ´»¶¤ë4Ãå¡Ä¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤¬28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤ÏÌ´¤È»¶¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ç¾¯¤·°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤¿¡£Ä¾Àþ´Ë¤¤ÇÏ¾ì¤ÇÁÇÁá¤¤È¿±þ¤¬¤Ç¤¤º¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ë¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬31ÉÃ5¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£