¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡¢¡È¤¬¤Þ¤°¤Á¥¢¥¯¥»¡É°áÁõ¤Ç¾Ð´é¡¡½é½Ð¾ì¤Î¹ÈÇò¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤È°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ÊÔÀ®¤Ç¡ÖÎøÉ÷¡× ¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤ÏPerfume¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡Ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÍÑ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´öÅÄ¤ê¤é
¡¡´öÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤äÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ø¤È°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£Âç¤ß¤½¤«¤Îº×Åµ¤Ê¤Î¤Ç1Ç¯¤Î¤Ê¤«¤ÇÊç¤é¤»¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°áÁõ¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÍÑ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤ê¤È¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤»¡¢¡Ö¤¬¤Þ¤°¤Á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¤¼¤Ò¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
