¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤Ï¡Ö2¥±·îÁ°¤Îº£Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾°Ìï¤¯¤ó¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´Ö4ÅÙ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬À¤³¦¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£Ç¯´Ö»Í»î¹ç¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ¹Ô¤ò¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀï¤¤¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿2026Ç¯¤âÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Keep going, Monster!¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢°æ¾å¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£