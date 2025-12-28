¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¸µ¥«¥ì¡¦Á°»³¹äµ×¡¡¥Û¥¹¥ÈÅ¾¿È¤ÇSNS³«Àß¤âÂç¶ìÀï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡×¿Éíå¤ÊÀ¼¤â
¡¡2021Ç¯12·î¡¢Å¾Íî¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¸µ¥«¥ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¡£Åö»þ¤ÏÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞÀÂ¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯6·î¤Ë°úÂàÀë¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¤ËÉüµ¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Î¶¦±é¼Ô¹ßÈÄ¤¬Áê¼¡¤®ÆÜºÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯12·î11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÅ¾¿È¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸Å¹¤Ç¡¢¸»»áÌ¾¤Ï¡È¿¿³ð¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢12·î25Æü¤Ë¤ÏX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ô¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏTwitter¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«X¸Æ¤Ó´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£Æü¾ïÅª¤ÊÈ¯¿®¤ä¤´Êó¹ð¤ÏX¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁûÆ°¤Ç¤ÎÂç±ê¾å¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¸å¤ÎSNSÉüµ¢¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢12·î28Æü¸½ºß¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ï¶È¼Ô¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ11·ï¤À¤±¤È¡¢¡ÈÇ³¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¡É¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¡¢SNS¤Ç¤ÏÁ°»³¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£
¡Ö¸òºÝÃæ¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÙ½Å¤Ê¤ëË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯8·î¤Î¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ØÇÍÅÝ¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡Ù¡Ø»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤½¤Î°ì°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¤¢¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢Éã¿Æ¤Ï¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢À¼Í¥¡¢²Î¼ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Á°»³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á°»³¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¶ÐÌ³¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·î³Û1080±ß¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤ÏµÒ¤È¤·¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÒ¤¬¤Ä¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤Î¤¿¤á¤«¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ô¤³¤ÎÆ°²è¤¬À¤¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¼ø¶È»²´Ñ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹ ¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ÏÃåÂ³¤±¤Þ¤¹¤è ¾Ð¡Õ¤È¡È¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡ÉÀë¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤ÏÊò¤ìÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ô¤â¤¦¤Ò¤Ã¤½¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¤¢¤Þ¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤´Î¾¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤³¤Î¡È¥Þ¥À¥àÉþ¡ÉÆ°²è¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬153·ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¡ÈÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö28Æü¤Ë¤Ï¡ÔºòÆü¡¢Ë¿½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È»£±Æ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¯¤¤¡£ÇÐÍ¥Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Instagram¤Ç¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¿Í¼ÇµïÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â±ªïè¤ÊÅê¹Æ¤«¤éÇ³¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤Î¾×·â¤ÎÊó¤»¤«¤é´Ý4Ç¯¡£¤¤¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Î½ý¤Ï¿¼¤¯¡¢¤æ¤¨¤ËÁ°»³¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£