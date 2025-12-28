À¥¸ÍÄ«¹á¡¡ÆÍÇ¡¡È¥®¥ã¥ë²½¡É¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ø¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ë½÷Í¥¶È¤Ø¤Î°ÕÍß
¡¡12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡¢¡Ô¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿ ¾Ð¡Õ¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ëÇò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿À¥¸Í¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¥Á¥é¥Ã¤È¤À¤±¡ª¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¡¢À¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÄ¹¤¤È±¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÏÉõ°õ¡£¾¯¤·¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ°È±¤ä´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¿§¤¬¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¥¸Í¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡È¥®¥ã¥ë²½¡É¤·¤¿À¥¸Í¤Î»Ñ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¶âÈ±¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÄ«¹á¤µ¤ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Õ
¡Ô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡Õ
¡¡1992Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢±Ç²è¡ØÏÑ´ßBAD BOY BLUE¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¥¸Í¡£1994Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤¤¤¿²Æ¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¿ô¤ÎCM¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¾åÉÊ¤µ¤¬Èà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¤«¤Ê¤ê¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì»þ´üÏª½Ð¤Î¸º¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2007Ç¯¤ËV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2013Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ç¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶äËëÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£Ì¼¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤ê²á´³¾Ä¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ¤ò±é¤¸¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±éµ»¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤È11ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß³¤³°¤ËÎ±³ØÃæ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬½÷Í¥Éüµ¢¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÎ±³Ø¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â³¤³°¤Ç´èÄ¥¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¡¢¡Ø»ä¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÈôÌö¤Ï²ÈÂ²¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶âÈ±¤Ø¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£