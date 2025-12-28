ÊÒ²¬»á¡¢ÃæÆü¡¦¾åÎÓ¤ÎÆ¯¤¤òÉ¾²Á¡ÖÈà¤¬°ìËç²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡×¡Ä¡ÖºÙÀî¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤ÈÃ«Âô·ò°ì»á¤¬¡¢ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖÀïÎÏ³°¤«¤éº£Ç¯ÅðÎÝ¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Èà¤¬°ìËç²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÙÀî¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Ã«Âô»á¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Í¤ëÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤³¤Í¤Æ¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÌÌ¤Ë°Ý»ý¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂÇ·â¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¾åÎÓ¤Ï°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢134»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢ÅðÎÝ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î27ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù