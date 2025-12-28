約5,000円でいつものシャワーをナノバブル化。おトクな先行セールが終了間近
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
いつものシャワーヘッドが簡単に"ナノバブルシャワー"に。それを叶えてくれるのがmachi-yaでキャンペーン中の「ナノバブルアダプター」。
今使っているシャワーヘッドに挟むだけで、1mLあたり1億個以上の微細気泡を発生。毛穴より小さなナノバブルによって頭皮や肌の汚れ落ちアップに期待できますよ。
ランニングコストもゼロでほぼ一生使えるからコスパもグッド。おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になっていた人はぜひこの機会にチェックしてみてください。
1億個のナノバブルで毛穴の奥までアプローチ
ナノバブルとはその名のとおり、マイクロメートル級の超微細泡のこと。そんな微細泡を1mLあたり1億個以上も発生するのが「ナノバブルアダプター」の特長。
上記の動画はあくまで理想的なイメージですが、ナノバブルは毛穴や髪の毛よりも小さくマイナスに帯電して隅々まで行き渡るので汚れ落ちアップなどに期待できるのが人気のポイント。
工具不要で簡単取り付け
仕様は一般的なシャワーのネジ規格(G1/2)のため、大半のシャワーでそのまま取り付け可能。工具も不要、手でねじ込むだけなので開封から5分後には使えるでしょう。
なお水圧が少し弱まる場合がある点にはご注意を。一方で約10〜15%ほどの節水効果にも期待できるそうですよ。
人もペットもお掃除にも
シャワーだけだと汚れ落ちが十分でなくニオイなどの原因になることもあるので、少しでも洗浄力アップできるのは大事ですね。
洗剤などの刺激が苦手なペットのお風呂にもオススメだとか。
もちろん浴室の汚れ落ちアップにも期待してOK。5000円程度でほぼ一生使えるならコスパも悪くないので試す価値はありそうですね。
おトクなセールも終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。
＞＞取り付けるだけでナノバブル。毛穴 の奥までスッキリ洗浄できる「ナノバブルアダプター」
Source: machi-ya