「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、高い自己肯定感を保つ秘訣「お姉ちゃんとお母さんがたくさん褒めてくれる」【モデルプレスカウントダウンマガジン】
【モデルプレス＝2025/12/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が、12月24日に発売された雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。番組出演後の反響や自己肯定感を保つ秘訣について語っている。
【写真】「今日好き」おひな様、美人姉2人との3ショット
「今日好き」への参加をきっかけにSNSで話題を呼んだ長浜。周囲からの反響について「『今日好き』の予告が放送されたとき、友達に話しても『あ、出るんだ〜』くらいの反応だったんですけど、少しずつ『面白い！』って言ってくれるようになって。家族も喜んでくれたし、たくさん応援もしてくれていました」と振り返った。「今では私のポジティブなマインドに『憧れます』ってコメントをもらえたり、『かわいい』って言ってもらえることも多くて嬉しいです！」と喜びを語った。
自己肯定感を保つ秘訣については「いつもお家に帰ったら、お姉ちゃんとお母さんが『かわいい！』ってたくさん褒めてくれるんですよ。自分でも自信をつけるのが好きなんですけど、とくにお姉ちゃんとお母さんが自己肯定感を上げてくれている気がします」と家族へ感謝。さらに「お仕事を始めてから、いろんな人に会ったりいろんな場所に行けたりして、毎日がすっごく楽しいんです。たとえ落ち込むことがあっても、2日くらい経ったらすぐ忘れちゃうので、よっぽどのことがない限り常にポジティブマインド！」と明るく語った。
このほかにも誌面では、参考にしているメイク方法や、今後の目標についても語っている。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
