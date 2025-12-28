¡ÚNetflix¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.9 ¤Æ¤«¤ê¤ó¡Û¥ä¥ó¥Ü¡¼¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì Âà³Ø»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¡ãÁ´ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ÛNetflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷10¿Í¤Ë¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»²²ÃÍýÍ³¤ä¡¢¶¦Æ±À¸³èÃæ¤ÎÁÛ¤¤¡¢ºÇ½ª¹ðÇò¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£9¿ÍÌÜ¤ÏBAR¶ÐÌ³¡¦ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Áª¼ê¤Î¤Æ¤«¤ê¤ó¡Ê¤Ò¤«¤ë¡¿21¡Ë¡£¡ãVol.9¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓÁ´ÂÎ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤â¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¸ÄÀË¤«¤Ê½Ð±é¼Ô10¿Í
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£ºÇ½ªÆü¡¦Â´¶È¼°¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤ØÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡£Â´¶È¼°Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¶È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ä¥ó¥Ü¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Æ¤«¤ê¤ó¤Ï¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯Èà¤ò¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥à¤ËÍ¶¤¤¡¢°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¿¨¤ì¤Æ°ìµ¤¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥ä¥ó¥Ü¡¼¤¬½Ð±é·ÀÌó°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤êÈÖÁÈ¤òÂà³Ø¤·¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤¿¤¬¡¢Å¾¹»À¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥Û¥¹¥È¤Î¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¹ðÇò¤ÎÆü¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤«¤éÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Æ¤«¤ê¤ó¤Ï¼«¤éµó¼ê¤·¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡½ ¸½ºß¤Î¤ª»Å»ö¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§BAR¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³ÊÆ®µ»¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§»Å»ö¤È³ÊÆ®µ»¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤â½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ï¾¯¤·ÅÄ¼Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ºÇ½é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥ó¥Ü¡¼¤µ¤ó¤¬Âà³Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§¾¯¤·°ú¤¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÅÓÃæ¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¶¦Æ±À¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§Â¾¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Æ¤ó¤Æ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤À¤±¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¡Ö2¥·¥ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¡¢¤Ê¤è¤Ê¤è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÃËÀ¤«¤é¤Î¹ðÇò¤Ç¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¤¬Â¾¤ÎÊý¤Ë¹ðÇò¤·¤¿»Ñ¤â¸«ÆÏ¤±¤¿Ãæ¡¢µó¼ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§¼Â¤Ï»ä¤âÅÓÃæ¤ÇÂà³Ø¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂà³Ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÉôÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶¦Æ±À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤À¤³¤È¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§Ìë·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤ëÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ª¸ß¤¤Ä«¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤ä³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Æ¤«¤ê¤ó¡§½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»ä°Ê³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ÒÃ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþ°Õ¼±¡¢½÷»ÒÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë½÷¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î¿Í¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´Á¡ä
ÄÍ¸¶½ØºÈ a.k.a. ¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê30¡Ë¡¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é·Ð±Ä
º´Æ£¾¢³¤ a.k.a. ¥ß¥ë¥¯¡Ê22¡Ë¡¿·úÃÛ¶È
ÄÅÅÄ¾Í a.k.a. ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ê24¡Ë¡¿ËßºÏ¶È
Ý¯°æÆóÀ¤ a.k.a. ÆóÀ¤¡Ê27¡Ë¡¿BAR·Ð±Ä
À¾ß·°Î a.k.a. ¥ä¥ó¥Ü¡¼¡Ê30¡Ë¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¢¨ÅÓÃæÂà³Ø¡Ë
¼·À±Å·À± a.k.a. ¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡Ê25¡Ë¡¿¥Û¥¹¥È
¡ã¾î¡ä
²µÍÕ a.k.a. ¤ª¤È¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡¿ÀìÌç³ØÀ¸¡¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³
¥æ¥ê¥¢ a.k.a. Baby¡Ê25¡Ë¡¿ÅÉÁõ¶È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
¤Ò¤«¤ë a.k.a. ¤Æ¤«¤ê¤ó¡Ê21¡Ë¡¿BAR¶ÐÌ³¡¦ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Áª¼ê
åºÎï a.k.a. ¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê23¡Ë¡¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ
AMO a.k.a. ¤¢¤â¡Ê27¡Ë¡¿¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼
