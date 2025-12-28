【Netflix「ラヴ上等」インタビューVol.10 てんてん】きぃーちゃんから学んだ相手との向き合い方 “元々知り合い”から恋芽生えるまで＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/12/28】【ネタバレあり】Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」が独占配信中。モデルプレスでは、参加したヤンキー男女10人にソロインタビューを実施。参加理由や、共同生活中の想い、最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。10人目はホストのてんてん（七星天星／25）。＜Vol.10＞
本作は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティーショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。最終日・卒業式で愛する人へ想いを告げるその瞬間まで、誰も見たことのない、予測不能の恋愛リアリティ。卒業式前日に行われる子ども食堂でのイベントに向け、協力して作業も進めていく。
てんてんは、ラッパーのヤンボーが途中退学した直後に転校生として途中合流。最初のデートタイムで誘った専門学生・キャバクラ勤務のおとさんとは、互いの過去の境遇に共感し、深い話で距離を縮めた。その後も、顔が一番タイプだと明かしてサウナタイムも共にしたBAR勤務・地下格闘技選手のてかりん、さらには校内放送で呼び出したモデル・メイク講師のきぃーちゃんなど、複数の女性と2ショットを重ねた。最終告白ではきぃーちゃんに告白したが、きぃーちゃんは友達としての関係を選んだ。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
てんてん：今はホストをしながら、たまに歌舞伎町の清掃もしています。
― 「ラヴ上等」に参加した理由を教えてください。
てんてん：歌舞伎町で働いていると気付かないうちに、ホストとして演じている自分とほんまの自分が混ざってよく分からない状態になっていたんです。恋愛を通して自分の内面と改めて向き合って、自分を知れるきっかけになると思って参加しました。
― 退学者が出た状況で新メンバーとして登場しましたが、途中参加した際の心境を教えてください。
てんてん：とにかく緊張しました。女子メンバーとは最初お店で対面したんですが、そのあと他のメンバーと合流するときの方が緊張しました。途中からだったので、すでに関係性が出来上がっている中に入っていくのは緊張します。
― 新メンバーとして参加し、最初のデートでおとさんを選んだ理由を教えてください。デートでのおとさんの印象はいかがでしたか？
てんてん：おとさんをデートに誘ったのは直感です。直感で誘って、お互いの過去の話をして、自分の世界観を持っている人やなと思いました。
― てかりんさんとも2ショットを重ねてきた中で、最終的に顔見知りであったきぃーちゃんさんを選んだ決め手を教えてください。最初からきぃーちゃんさんへの想いが強かったですか？
てんてん：この先の関係を考えたときに、きぃーちゃんとなら自分と合うんじゃないかなと思ったんです。元々知り合いではあったんですけど、たまたま「ラヴ上等」でも一緒になって縁を感じました。でもやっぱりこういう企画に参加させてもらえることになったので、いろいろな人と話したいと思って、他の女性メンバーとも話しました。
― てんてんさんが参加する前からきぃーちゃんさんを想っていたタックルさんとは、何かお話することはありましたか？
てんてん：きぃーちゃんに関することで言うと、本当にないです。
― 共同生活を振り返って、悩んだこと、辛かったことはありますか？
てんてん：最初は不安やったんですが、最終的に共同生活において悩むことはなかったです。やっぱり集団生活となったら、少年院をイメージしてしまっていたので（笑）。ホストクラブで女子メンバーから聞いていた撮影場所もあまり居心地が良さそうには思えなかったですし、「これ14日間は修行やな」と覚悟していたんです。でもいざ行ったら、すごく過ごしやすくて安心しました。14日間あっという間で、最後は寂しかったくらいです。
― 「ラヴ上等」に参加して一番成長した部分や学んだことを教えてください。
てんてん：自分が心を開かないと、相手も開いてくれないんだなと学びました。それは今後、仕事でも何でも活きてくると思いました。普段から演じている、飾っているだけの自分になってしまっていたので、素直な気持ちで相手を信用して向き合うと、相手も心を開いてくれるようになるんやなと改めて感じましたし、仕事でも、僕にある程度人間味がないと、お客さんも魅力を感じてくれないと思ったので、それをきぃーちゃんが気付かせてくれたことが一番大きかったです。
（modelpress編集部）
＜漢＞
塚原舜哉 a.k.a. つーちゃん（30）／キャバクラ経営
佐藤匠海 a.k.a. ミルク（22）／建築業
津田祥 a.k.a. タックル（24）／盆栽業
櫻井二世 a.k.a. 二世（27）／BAR経営
西澤偉 a.k.a. ヤンボー（30）／ラッパー（※途中退学）
七星天星 a.k.a. てんてん（25）／ホスト
＜嬢＞
乙葉 a.k.a. おとさん（22）／専門学生・キャバクラ勤務
ユリア a.k.a. Baby（25）／塗装業・タレント
ひかる a.k.a. てかりん（21）／BAR勤務・地下格闘技選手
綺麗 a.k.a. きぃーちゃん（23）／モデル・メイク講師
AMO a.k.a. あも（27）／ショーダンサー
【Not Sponsored 記事】
