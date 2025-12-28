IVE¥ê¥º¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎLIZ¡Ê¥ê¥º¡Ë¤¬12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOPÈþ½÷¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤¬ÌåÀäµé¤Î²Ä°¦¤µ
¥ê¥º¤Ï¡ÖSanta baby¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤¤¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·»È¤Ç¾×·â¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥¿¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOPÈþ½÷¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤¬ÌåÀäµé¤Î²Ä°¦¤µ
¢¡IVE¥ê¥º¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤òÈäÏª
¥ê¥º¤Ï¡ÖSanta baby¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤¤¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¥ê¥º¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·»È¤Ç¾×·â¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥¿¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û