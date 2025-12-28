『コーデが思いつかない日』に！【ハニーズ】1枚でサマ見え♡「時短おしゃれアイテム」

今日はなに着よう……と朝から悩む日に頼りになるのは、シンプルなインナーを合わせるだけでサマ見えコーデが完成する「時短アイテム」。そこで今回は、大人コーデにぴったりなオールインワンとジャンスカを【ハニーズ】から紹介します。一度着たら、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

気軽に大人カジュアルスタイルを楽しめそう

【ハニーズ】「Vネックオールインワン」\3,980（税込）

抜け感を自然に演出してくれそうな、Vネックのオールインワン。ほどよいゆとりでカジュアルになりすぎず、大人も着こなしやすいのが魅力です。縦ラインを強調できるうえ、深めのVラインが顔まわりのすっきり見えにも効果的。インナーしだいで着こなしの雰囲気を変えて楽しめる、着まわし力の高さにも注目です。

ロングシーズン活躍するセットアップ風ジャンスカ

【ハニーズ】「ドッキング風ジャンスカ」\3,980（税込）

きちんと感があり、オンオフ問わず着まわしやすいジャンスカ。ジレとスカートを合わせたようなデザインが特徴です。上身頃はペプラムデザインが採用されており、自然と腰位置を高く見せつつお腹まわりもカバーしてくれそう。公式サイトによると「さらっとした肌触りで伸縮性もあり着心地抜群」とのこと。シンプルなブラウスやタートルネックトップスに合わせるだけで、サマ見えを狙えます。

