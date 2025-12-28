¡Ö»æ¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÊÖ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×ºÇ¿·¤ÎÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¤¤¤Ä¤«¤éQRÃíÊ¸¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í§¿Í¤È³°¿©¤·¤¿ºÝ¡¢¥ªー¥Àー¤Ë»×¤¤¤Î¤Û¤«»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊØÍø¤µ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤¿É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¶õµ¤´¶
Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£±ó¤¯¤«¤éÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë¡Öµ²±¤ÎÃæ¤Î»Ñ¡×¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤¬¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÊÌ¤ÎÈâ¤Ø¿Ê¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ã¤Á¡¢Æþ¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×
¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï´é¤òÀÖ¤é¤á¤ÆÇú¾Ð¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈÈ´¤±¤¿´¶¤¸¡É¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Îµ÷Î¥¤â°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
QR¥ªー¥Àー¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤ë»ä¤¿¤Á
¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤ÈQR¥ªー¥ÀーÊý¼°¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÁý¤¨¤¿¤è¤Í¡×
¡Ö»æ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÊý¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡×
¤Ü¤ä¤¤Ä¤ÄÁàºî¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Ã¤¸«¤Ä¤±¤¿ÎÁÍý¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÁªÂò¤ÇÌÂ¤¤¡¢³ÎÇ§¥Ü¥¿¥ó¤¬È¿±þ¤»¤º¡¢¤Õ¤¿¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥Õ¥¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤ê»®¤òÍê¤â¤¦¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¡¢
¡Ö¼è¤ê»®¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢¼è¤ê»®¤Þ¤Ç¡ª¡©¡×
¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ç¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎÁÍý¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£