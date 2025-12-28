新年に発売！「ROPE′ PICNIC×ハローキティ」コラボ バッグや雑貨など全7型登場
ファッションブランド「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定アイテムを、2026年1月1日（木・祝）から全国の店舗と公式オンラインストア「J’aDoRe JUN ONLINE」で発売する。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。
今回は、“Hello New Me. ずっと、ハローキティと一緒に。”をテーマに、フェイスモチーフのバッグや冬物ファッションアイテム、雑貨など全7型がラインアップする。
ハローキティのフェイスをかたどった「2WAYストラップ付きミニバッグ」（4994円）は、チェーンショルダーと付け替え可能なストラップ付き。キャラクターのモチーフを大きくあしらった「アクリルチャーム付きトートバッグ」（5489円）は、立体的なエナメル調のリボンやハートがアクセントになっている。
折りたたんで収納できる「エコバッグ」（2189円）は、ハローキティと友達のタイニーチャムがプリントされている。「タオルハンカチ」（1320円）はタオル地にキャラクターの刺繍を施し、カラーごとに異なるデザインになっている。
ウェアアイテムの「ジャガードニット」（5995円）は、胸元にリボンモチーフが刺繍されている。首元をすっきり見せる「ボートネック裏毛プルオーバー」（5489円）、立体感のあるプリントと肩フリルを組み合わせたキッズ用の「発砲プリント裏毛プルオーバー」（4070円）も登場する。
ROPE' PICNICとハローキティがコラボレーションした限定アイテムは、2026年1月1日（木・祝）から全国の店舗と公式オンラインストア「J’aDoRe JUN ONLINE」で発売。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。価格は税込み。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434