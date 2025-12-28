ファッションブランド「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定アイテムを、2026年1月1日（木・祝）から全国の店舗と公式オンラインストア「J’aDoRe JUN ONLINE」で発売する。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。

ROPE' PICNICから「ハローキティ」のコラボレーションアイテムが登場 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

今回は、“Hello New Me. ずっと、ハローキティと一緒に。”をテーマに、フェイスモチーフのバッグや冬物ファッションアイテム、雑貨など全7型がラインアップする。

ハローキティのフェイスをかたどった「2WAYストラップ付きミニバッグ」（4994円）は、チェーンショルダーと付け替え可能なストラップ付き。キャラクターのモチーフを大きくあしらった「アクリルチャーム付きトートバッグ」（5489円）は、立体的なエナメル調のリボンやハートがアクセントになっている。

「2WAYストラップ付きミニバッグ」（カラー：レッド/ブラック 4994円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

「アクリルチャーム付きトートバッグ」（カラー：アイボリー/チャコール 5489円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

折りたたんで収納できる「エコバッグ」（2189円）は、ハローキティと友達のタイニーチャムがプリントされている。「タオルハンカチ」（1320円）はタオル地にキャラクターの刺繍を施し、カラーごとに異なるデザインになっている。

「エコバッグ」（カラー：レッド/キナリ/ベージュ/ブラック 2189円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

「タオルハンカチ」（カラー：レッド/オフ/ブラック 1320円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

ウェアアイテムの「ジャガードニット」（5995円）は、胸元にリボンモチーフが刺繍されている。首元をすっきり見せる「ボートネック裏毛プルオーバー」（5489円）、立体感のあるプリントと肩フリルを組み合わせたキッズ用の「発砲プリント裏毛プルオーバー」（4070円）も登場する。



ROPE' PICNICとハローキティがコラボレーションした限定アイテムは、2026年1月1日（木・祝）から全国の店舗と公式オンラインストア「J’aDoRe JUN ONLINE」で発売。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。価格は税込み。



「ジャガードニット」（カラー：グレー/キナリ/レッド系 5995円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

「ボートネック裏毛プルオーバー」（カラー：ピンク/チャコール/キナリ 5489円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434