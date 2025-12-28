46ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¢ÎÙ¿Í½÷À¤ÎÌ¿¤Î²¸¿Í¤À¤Ã¤¿¡ÖIT¡×½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó
¡¡±Ç²è¡ÖIT/¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖTHE WIRE/¥¶¡¦¥ï¥¤¥äー¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÙ¿Í½÷À¤òÀÅªË½¹Ô¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï12·î19Æü¡¢46ºÐ¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£2006Ç¯Åö»þ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥â¥êー¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ä¤·¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó
¡¡¥â¥êー¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºòÆü¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥é¥ó¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¸ø¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤ÇÎÙ¿ÍÆ±»Î¤Ç¤·¤¿¡£Í§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ë»þ»ä¤Ï·úÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖË½¹Ô¼Ô¤Ï»ä¤Î¹¢¤ò¹Ê¤áÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃâÂ©¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¼º¤¦´Ö¡¢»à¤Ì¤«¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖPJ¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬»ä¤ÎÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢½õ¤±¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ä¤âÃå¤º¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤«Å´¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎË½¹Ô¼Ô¤ò¶±¤¨¤µ¤»¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÒôÓÍ¤Î¹ÔÆ°¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖPJ¤ÏÆ¨¤²¹þ¤ó¤À·úÊª¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÄÉÀ×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·Ù»¡¤ÏÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÆÈÈ¤ÎÀÈÈºá¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£PJ¤¬»ä¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÌëÈà¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤â¤·Èà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÀÈ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡ÈÌ¿¤Î²¸¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÀÅªµÔÂÔ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Ø¥í¥¤¥ó»ÈÍÑ¤ò·Ð¤Æ27ºÐ¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤òÀä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥êー¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖPJ¤Î»à¤Ç²¿¤è¤ê¿É¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬¡¢¤¢¤Î»þ»ä¤ò½±¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¡ÊÀÅªµÔÂÔ¡Ë¤Îµ²±¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤ÏÈï³²¤òÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ò¼é¤ë½Ñ¤â¼«²æ¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÄ¤¤º¢¤Ë¡¢ÊÌ¤Î·Á¤Ç¤½¤ÎË½ÎÏ¤òÂÑ¤¨È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£PJ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î²áµî¤Ë¤º¤Ã¤È²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÈ¤¯¡¢»þ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬Í¥¤·¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÄË¤ß¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÄ¹Ç¯¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¥â¥êー¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿GoFundMe¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¶¦Í¤·¡¢»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°²¿ÅÙ¤«¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¥º¥Ü¥ó°ìÃú¤À¤Ã¤¿¡£4·îº¢¤Ç¡¢³°¤Ï¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ÎÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ËÍ¤Ï³°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡×
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë