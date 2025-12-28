Ç¯ÌÀ¤±¤ÏÀµ·î´¨ÇÈ¤«¡¡Ç¯Ëö¤Ï30ÆüÌë¤«¤é´¨µ¤Î®Æþ¡¡»Å»ö½é¤á¤Î5Æüº¢¤Þ¤Ç´¨µ¤µïºÂ¤ë
Ç¯Ëö¤Ï30ÆüÌë¤«¤é¥¸¥ï¥¸¥ï¤È´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß»Ï¤á¡¢»Å»ö»Ï¤á¤Î5Æü(·î)º¢¤Þ¤Ç¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¡¢´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àµ·î´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢´¨ÇÈ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
30ÆüÌë¤«¤é´¨µ¤Î®Æþ¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ÏÀµ·î´¨ÇÈ¤«
30Æü(²Ð)¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£30Æü(²Ð)Ìë¤«¤é¥¸¥ï¥¸¥ï¤È´¨µ¤¤¬Æî²¼¡£ËÌ³¤Æ»¤äËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Æü(²Ð)Ìë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÉ÷¤Î¼ýÂ«ÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ(JPCZ)¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£30Æü(²Ð)Ìë¤«¤é31Æü(¿å)¤ÏÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ä¿·³ã¸©¤Ç¹ßÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢»Å»ö»Ï¤á¤Î5Æü(·î)º¢¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Ä¹¤¯µïºÂ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£JPCZ¤â°ú¤Â³¤Æî¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ·î´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢´¨ÇÈ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤È¤Ï?
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÎä¤¿¤¤É÷¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¹Çò»³Ì®(ºÇ¹âÊö:ÇòÆ¬»³2744¥á¡¼¥È¥ë)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆóÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ÷²¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¡¢¼ýÂ«ÂÓ(Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó)¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ýÂ«ÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ(JPCZ)¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿JPCZ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÅìËÌÆîÉô¤äËÌÎ¦¡¢»³±¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£JPCZ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
¹©¾ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö