Áª¼ê¸¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö³«ËëÀï¤Ë¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡¡¡È¥¸¥À¥ó×Ç×Ê¡É¤Î°ì·â¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×
ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬Áá°ðÅÄ¼Â¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤¬12·î28Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë4Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤Ï½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·4-1¤È²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆÁÅç»ÔÎ©¤¬·è¤á¤¿4ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¥¸¥À¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¤¬¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤ì¤¿¤¬ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾36Ê¬¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF°©ºäæÆ²í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Øº¸Â¤Ç¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òMFË§ÅÄ¿é¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾2Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËDFÇðÌÚÍ¥°ìÏ¯¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ±15Ê¬¤Ë¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëMFµíÈøÎ§µ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº£ÅÙ¤ÏMFÅì³¤ÎÓÏ¡¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±33Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿MF»³ËÜ¿òÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤òÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÁªÂò¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡¢¥´¥é¥Ã¥½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Æü¥Æ¥ì¸ø¼°¡×¤ÎX¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö³«ËëÀï¤Ë¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥´¡¼¥ë¤ä¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¥¨¥°¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬²÷¾¡¤Ç2²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë