『ラヴ上等』“職人”ギャル、10代ぶりのヘアスタイルにイメチェン「ロングはやべぇだろ」
Netflixリアリティ・シリーズ『ラヴ上等』に出演する“Baby”ことタレントの鈴木ユリアが22日にインスタグラムを更新。「10代ぶり」となるヘアスタイルへイメチェンすると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃん、メイクアップで激変
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。12月23日に最終話が配信となった。
Babyことユリアは、塗装職人として働きつつタレントとしても活躍している。
そんな彼女が「10代ぶりのスーパーロング復活」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブ＆オフショルダーニットを着た彼女が金髪スーパーロングをカメラにアピールしている。
ユリアのイメチェンにファンからは「超絶に可愛い過ぎます」「とても綺麗」などの称賛が集まっている。また『ラヴ上等』でユリアが放った「水はやべぇだろ」という言葉になぞらえ「ロングはやべぇだろ」というコメントも届いた。
引用：「鈴木ユリア」インスタグラム（＠yuria_suzuki）
