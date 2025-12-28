2025年9月、東京・文京区のリラクセーション店で12歳のタイ人の少女が保護された。その後の捜査で性的サービスをさせられていたことが明らかになり、人身取引が日本でも行われていることに衝撃が走った。東南アジアを取り巻く人身取引の実態とは…。

■だまされてからでは遅い…ブローカーによる“ニセの求人”

タイ警察によると、タイではニセの求人広告による人身取引の被害が数多く報告されている。タイの地方都市で生まれ育ち、仕事を探していた女性も、その１人だ。

その女性は農村部で生まれ育ったため満足な教育も受けられず、仕事探しに苦労していたという。ある日、SNSで「日本でタイ古式マッサージの施術をする」という求人を発見。報酬はタイの平均月収の約4倍から7倍をうたっていたという。

女性は採用担当者と連絡を取り合い、翌日にはパスポートを取得して、すぐに日本へ向かった。もちろん就労ビザではなく、短期の観光ビザでの入国だ。女性が日本に到着して店舗に行くと、性的サービスを強要されたという。

女性が拒むと、渡航費のほかに仲介手数料などが上乗せされ、日本円で約100万円の違約金を請求されたという。女性がやりとりしていた採用担当者は「人身取引のブローカー」だったのだ。

女性にパスポートを取得させ、即座に渡航するよう手続きをしたのはブローカーの常とう手段だという。家族や友人に相談する時間を与えずに、まず日本に来させて後戻りできない状態にした上で、本性をあらわす。違約金を支払い終えるまではタイに帰国させてもらえないため、結局、性的サービスを伴う仕事を続けるしかない状況に追い詰める手口なのだ。

■親に売られた子どもたち…“200円”で売られ、性的行為の強要も

そしてさらに深刻なのは、人身取引の被害が未成年にまで及んでいることだ。タイ東北部・ルーイ。風光明媚な山岳地帯で「タイで最も涼しい場所」として知られる地方都市だ。

ここで2015年10月に保護された12歳の少女は、母親によってブローカーに売られたという。母親は重度の薬物依存で仕事ができず、収入を得られないことから、12歳の娘を1000バーツ（日本円で約5000円）で売ろうとした。しかし、買い手のブローカーが値切った結果、少女はわずか40バーツ（日本円で200円）で売られることになった。

少女はブローカーに連れて行かれた先で、性的な行為を強要されたという。少女の行方が分からなくなって心配した知人がNGO団体に相談し、警察が捜査に乗り出した。母親は逮捕され、その後、少女は保護された。保護された際、少女は「母は私を毎日、働かせた。勉強したかったから行きたくなかった」と話したという。

こうしたケースが後を絶たないタイ。対策は、どうなっているのか。

■犯罪組織が海外に…タイ警察の捜査“難航”

2025年11月、12歳のタイ人の少女が日本で性的サービスを強いられていた事件は、タイでも大きく報じられた。また2025年初旬にはミャンマーの国境地帯で、犯罪組織により詐欺の働き手として人身取引が活発に行われていることが明らかになった。

こうしたことからタイ警察は人身取引事件に力を入れて捜査しているが、大きな成果を得られていないのが実情だ。タイ警察は、海外就労を勧誘する広告はうのみにせず、当局に確認するよう促しているが、実際は確認する間も与えないのがブローカーの手口だ。

また摘発を進めても、組織がタイ国外にいることがほとんどで、組織の根絶は難しい。タイ警察は各機関と連携を強めて対抗している。

■被害拡大のワケ…「大きな要因の1つは貧困」

人身取引の被害が後を絶たないのは、なぜなのか。これまでに数々の性的搾取被害者を保護してきたNGO団体パウィナー財団の理事長に話を聞いた。理事長は、「人身取引の大きな要因の1つに貧困がある」と指摘する。

タイをはじめとする東南アジア諸国では、都市部と地方部の格差の広がりが著しい。地方部では幼い頃から家計を助けるために働くことが、今も当たり前の状況だという。そうなると勉強に割く時間が失われ、満足な教育が受けられない。次第に職業の選択肢の幅が狭まる。まとまったお金を得るために高額報酬をうたう求人に応募した結果、性的サービスを強要されることになる。そのうち抵抗することを諦めてしまう人がほとんどだという。

■「自分の価値を見いだして」…人身取引被害の女性が訴えること

「人間は売り物じゃない」…そう話すのは、かつて人身取引により、身を売る生活をしていたというニンさん。16歳の時、友人からの紹介でタイのリゾート、パタヤのパブで働き始めた。当初は接客だけと聞いていたが、実際は性的サービスを提供する店だった。最初は仕方なく働いていたが、ひと晩で多額の金がもらえたことから感覚がまひしていったという。たったの3日でタイの平均月収をゆうに超える額を手にしていた。

その後、ブローカーの手引きで日本に渡り、歌舞伎町や横浜で売春を繰り返すことになった。これまでに日本をはじめ、香港やシンガポール、バーレーンなどで売春を行い、各地で逮捕されたという。

ニンさんはバーレーンから強制送還された後、「自分にはなんの価値もない」と痛感したと話す。そこで、自身の生き方を見つめ直し、これまでの経験をまとめた本を執筆した。するとこの本がタイ国内の女性作家に贈られるノンフィクション分野の賞を受賞し、ニンさんは学校などで講演を頼まれるようになった。初めて「自分の価値を見いだせた」と感じた。

ニンさんは「人身取引でひとたび売春を始めてしまうと、逃げ出すことが難しい状況であることに加え、目先の金に目がくらんで自分自身も抜け出そうという意欲が失われる」と指摘する。「自分と同じ思いを今の若者にしてほしくない」という思いから、ニンさんは現在、女性を支援する団体に協力し、被害者からの相談を受けている。

人身取引の闇が広がる今のタイの状況を改善するためには「人身取引や売買春への厳罰化」と「子どもへの性教育」が必要だとニンさんは強く訴えている。人身取引の闇が広がるタイ。早急な対策が求められている。