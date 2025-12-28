◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝 福岡大学附属大濠(福岡)69-66鳥取城北(鳥取)(28日、東京体育館)

ウインターカップの準決勝が行われ、前年の決勝カードと同じく福岡大大濠と鳥取城北が激突。接戦の展開となるも、福岡大大濠が3点差で下し、決勝進出を決めました。

第1クオーターは鳥取城北の1年生フィリモン ホムタワ タルモン選手が見事なディフェンスからすぐさま攻撃に転じ、この試合初得点をマーク。しかしリバウンドからの決定力の高さを見せる福岡大大濠がすぐさま逆転に成功します。

リズムに乗れない場面が多かった鳥取城北でしたが、第2クオーターから攻撃に変化が生まれます。8点差で始まった第2クオーター中盤には、得点を重ね1点差まで追い詰めました。しかし福岡大大濠も勢いを緩めず。再び8点差まで突き放して前半戦を折り返しました。

しかし後半戦開始直後には鳥取城北が躍動。福元源士選手、ハロルド アズカ選手、永田惺雅選手が続けて3Pシュートを決めるなど、一気に逆転に成功します。このまま流れを引き寄せるかと思われましたが、福岡大大濠の吉岡陽選手が連続シュートを重ね、突き放しを許さず。ビハインドながら残り1秒で福岡大大濠の栗原咲太郎選手が3Pシュートを決め、再び前に出ました。

第4クオーターも点の取り合いの展開となるも、「69-66」と僅差でゲームセット。福岡大大濠が連覇へ向けて決勝進出を決めました。