¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ö100ÅÀ¤Î¶¥ÇÏ¡£½½Ê¬¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥Àµ³¾è2Ãå¡¢¹âÇÛÅö±é½Ð
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ï28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¾¡4ÈÖ¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î380±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï4¡½10¤Ç2Ëü2520±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï4¡½10¤Ç2Ëü9210±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï4¡½10¡½9¤Ç311ÈÖ¿Íµ¤¤Î13Ëü1710±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï4¡½9¡½10¤Ç1Ëü6580±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤¿¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥Àµ³¾è¤Î²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤Ï¡Ö100ÅÀ¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤Ç¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¸å¤í¤ËµÓ¤ò»È¤ï¤»¤ë¶¥ÇÏ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÏÈ½ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤¿¡£¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â½½Ê¬²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£