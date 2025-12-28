¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢163Ëü±ß¤Î»ØÎØ¤òÈäÏª¡¡¡Ö¥À¥¤¥ä¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¡Ê¸å0¡§59¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á°¤ÎÈà½÷¡¦¥ê¥Á¤È¤Î¡È½éÌë¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±óµ÷Î¥¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡×¡ÈÈà½÷¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ëºä¾åÇ¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇ¯Ëö¹±Îã¡ª¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥Ý¥í¥ê¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥ê¥Á¤ÈÇË¶É¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¢ö¡×¤È¿·¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¤ò¤á¤°¤ë¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤·¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢163Ëü4600±ß¡×¤È¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿»ØÎØ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºä¾å¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤â»Ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿·ÉÊ¤À¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬¡¦TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±óµ÷Î¥¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡×¡ÈÈà½÷¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ëºä¾åÇ¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇ¯Ëö¹±Îã¡ª¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥Ý¥í¥ê¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥ê¥Á¤ÈÇË¶É¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¢ö¡×¤È¿·¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¤ò¤á¤°¤ë¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤·¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢163Ëü4600±ß¡×¤È¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿»ØÎØ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºä¾å¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤â»Ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿·ÉÊ¤À¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬¡¦TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£