¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÏÃ±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬31ÉÃ5¡£»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ÏJC»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¬¥¹¤¬È´¤±¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¿¤·¡¢¾¡¤Á¤ËÆ°¤¤¤Æ¶¯¤¤£Ãå¡×¤È¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤éÆâ¤Ë¥â¥¿¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ÂÔ¤Á¤ä¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£