¡Ú¤·¤ª¤«¤¼¡Û°ËÍ½À¾¾òÈ¯¼Ö»þ¹ï¤Ë±¿Å¾»Î¤¬¾èÌ³¤Ç¤¤º8Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç½ÐÈ¯¡¡320¿Í¤Ë±Æ¶Á
JR»Í¹ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸á¸å0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢JRÍ½»¾Àþ¤Î°ËÍ½À¾¾ò±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢È¯¼Ö»þ¹ï¤Ë±¿Å¾»Î¤¬¾èÌ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢8Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÃÙ¤ì¤¿¡©
°ËÍ½À¾¾ò±Ø¤«¤é¾ïÌ³¤¹¤ë±¿Å¾»Î¤¬¡¢µÙ·Æ¤ÎºÝ¡¢¥¢¥éー¥à¤ÎÀßÄê¤òËº¤ì¡¢È¯¼Ö»þ¹ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¾è¼Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢ÆÃµÞ¤·¤ª¤«¤¼7¹æ¤Ë8Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó320¿Í¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡¢¥À¥¤¥ä¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£