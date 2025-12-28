ドジャース、“野手補強”へ岡本和真は「中堅クラスのターゲット」超大物にタッカーの名前も　専門メディアが主張

岡本和真はドジャースのターゲットとなるのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

ドジャースは今後、野手の補強ポイントとして左翼と内野のポジションが挙げられる。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。

同メディアは、獲得ターゲットとなる選手について、クラス別に分けて3人の選手がいると主張した。

1人目は「キケ・ヘルナンデスはドジャースにとって理想的な低コストのFAターゲット」と記し、34歳のベテラン内野手はオフに左肘の手術を受けたため、シーズンの開幕から1〜2か月は欠場することになると予想。しかし「ヘルナンデスと再契約するのはレギュラーシーズンでの貢献を期待してのことではなく、10月のインパクト（プレーオフでの勝負強さ）のためだ」と指摘している。

そして、2人目の岡本和真はドジャースが狙うべき「中堅クラスのターゲット」だという。近年、三塁を守るマックス・マンシーはコンディションを維持するのに苦労しているとし、フレディ・フリーマンも36歳となって衰えが懸念される年齢だと分析すると、「オカモトは内野の両コーナー（一塁・三塁）のバックアップとしての保険になりつつ、パートタイムのレフトとしても機能する」と予想した。

さらに「2027年には、マンシーの契約満了に伴い、フルタイムの三塁手として引き継ぐことも可能だ」と見通しを示し、ドジャースにとって岡本が必要であるという点について触れている。