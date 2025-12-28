ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が27日、挑戦者のアラン・ピカソ選手に3-0の判定勝ち。年間4度目の防衛に成功しました。

井上選手は試合直後「疲れた」と話し、「それ(1年4試合)も含めて、今日の試合の内容も含め、どっと疲れたなという感想です」とコメントしました。

判定は3-0、井上選手にフルマークをつけるジャッジもいる圧倒的な勝利でしたが「正直、悔しい」と語り、キャリア初の2戦連続で判定決着となった結果に「期待に応えられなかったというのは非常に悔しいですし、自分も正直(KOで)倒したかった気持ちは強い。そこはピカソのディフェンスがうまかった」と相手をたたえつつ、「今後、倒し切るというところを一つ自分の課題として磨いていきたいなと思います」と話しました。

一方、階級を上げたことでより体の大きな相手を倒すのに苦労しているのではないかと報道陣から指摘を受けると、「それは正直感じないですね別に」と一蹴。

リング上で発した第一声『良くなかった』の意図について、「ボクシングというより、気持ち。集中力だったり、そこがいまいち体と一致していなかった。自分のやりたいボクシングと気持ちが全然一致していなくて、なぜ今日こういう形になってしまったのかっていうのは、また改めて考え直す必要があるかなと思います」と話し、次の対戦を見据えました。