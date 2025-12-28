大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、幾田りら（25）が囲み取材に応じた。

「YOASOBI」として3度の紅白出場があるが、ソロでは初めての大舞台。「日本レコード大賞」優秀作品賞に選ばれた配信限定シングル「恋風」を披露する。YOASOBIとは一線を画すアコースティックな世界観を表現する。意気込みを聞かれると「任せていただいた1曲の中で、皆さんが1年募らせた思いを重ねられたらいいなと思います」と笑顔で語った。

チームYOASOBIのいない中でのリハーサル。「凄く緊張しました」としつつ、「リハーサルの現場って、スタッフさんが大みそかに向けてエネルギーと熱を持って、現場を作ってらっしゃった」と感謝。「リハーサルだけど、スタッフの方へのごあいさつを込めてリハーサルしました」と振り返った。

この日は、本番衣装ではないが、ブラウンのロングスカートにデニムジャケットを合わせたガーリーな装い。報道陣からも「かわいい」と声が上がったことを伝えられると、「ホントですか？」と、くるり1回転。首からはなぜか、がま口を提げており、「皆さん、まねしてみて下さい」と呼びかけた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。