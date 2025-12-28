◆スピードスケート 全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）

男子１０００メートルが行われ、５００ｍで２６年ミラノ・コルティナ五輪代表権を確実にしている新濱立也（高崎健康福祉大職）が、１分９秒２３の５位。この種目での代表権を逃し「思うようなレースができなかったし、タイムも順位も振るわなかった」と声を落とした。

同組で滑った倉坪克拓が、コーナーでバランスを崩し「怖いところがあったのは正直なところ。リズムがちょっと、崩れてしまった」と新濱。「自分としては、１０００ｍで結果を出すと言うよりも、１０００ｍで五輪の空気感を３日前に経験した上で、５００Ｍの本番と想定していた」と明かした。五輪は本命５００Ｍでの一発勝負。「１０００があろうがなかろうが、しっかり集中して取り組まないといけない。しっかり２月１４日にあわせて調整したい」とした。

男子１０００ｍは山田和哉（ウェルネット）が１分８秒５３の大会新記録で優勝。野々村太陽（博慈会）が１分８秒６２で２位、 森重航（オカモトグループ）が１分８秒７７で３位だった。