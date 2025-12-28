「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０大阪Ｂ」（２８日、おおきにアリーナ舞洲）

首位のサントリーが２位の大阪Ｂにストレートで勝利し、前日に続きカード２連勝。リーグ戦は１５連勝とし、年内の戦いを白星で締めた。

主将の日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）はチーム２位の１１得点。第２、３セットの最後はいずれも自らのサービスエースで締めた。「攻めるか入りに行くかという選択肢の二つだったが、自分的にはここで攻めて結果につなげるという経験値が必要なのでそこだけを見ていた。集中力を最後まで切らず持ってこられて、エースにそれがつながったので非常にいい勝ち方ができた」と満足げに振り返った。サーブの確実性だけでなく、最終第３セットではブロックポイントなど２連続得点を奪うなどキレキレのプレーをみせた。

２連覇を狙った全日本選手権は準々決勝で破れたが、リーグ戦は初戦を落としただけで１５連勝。「天皇杯は負けて非常に悔しい思いもしたが、まだまだ自分たちは強くならないといけないところも気づけたのでポジティブに切り替えられた。そこはいい負けになった」と前向きに切り替えた。

年内の戦いを白星で締め「２０２５年の締めくりとして勝って終われたというのはまた次の新年一発目につながる良いスタートが切れる」と、来年１月３日からの東京ＧＢ戦へ照準を定めた。