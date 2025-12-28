タレントの川崎希が26日と27日に自身のアメブロを更新。ハワイのアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパのプールでミッキーマウスに遭遇したことや、子どもたちがプールを満喫する様子を報告した。

26日のブログで川崎は「プールサイドにミッキー発見」と報告。「他のキャラクターがプールでダンスするイベント中で全然ミッキーに気づいてる人いなくて並びもほぼなくラッキー」と幸運な状況だったことを明かした。

続けて、アロハシャツを着たミッキーマウスの写真を公開し「カゲトラと2人でプールサイドでごはんを食べてた時だからびっくりなのでした」と、息子との食事中のサプライズに驚いた様子をつづった。

また、27日には「アウラニの流れるプールが大好きなお2人ちゃん」と、子ども達がプールを楽しんでいることを報告。「アレクがグーちゃんとお部屋にいる間に3人で流れるプールにずっといるよ」と、夫でタレントのアレクことアレクサンダーが次女と部屋で過ごしている間に、プールを満喫したことを明かした。

最後に「水深は0.9mくらいだからカゲトラは脚がつくから安心なかんじのプール アウラニに何個も色んな種類のプールがあるけどこれが1番お気に入り」とコメントし、ブログを締めくくった。