½©ÅÄ¹©¤Ê¤É2²óÀï¿Ê½Ð¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âè2Æü
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÂè2Æü¤Ï28Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç1²óÀï14»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎòÂåºÇÂ¿73ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Î½©ÅÄ¹©¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¢À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢¹âÆé¡ÊµÜºê¡Ë¤Ê¤É¤¬2²óÀï¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¹©¤ÏÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕÂè2¡Ë¤ò22¡½11¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï42¡½17¤ÇËÌ±Û¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ë²÷¾¡¡£À»¸÷³Ø±¡¤Ï¶áÂçÏÂ²Î»³¤Ë18¡½17¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÂç²ñ½é¾¡Íø¡£¹âÆé¤ÏÀ¹²¬¹©¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë41¡½7¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢ÁÒÉß¡Ê²¬»³¡Ë¡¢Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡¢ÌÜ¹õ³Ø±¡¡ÊÅìµþÂè1¡Ë¡¢¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤â½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Ï30Æü¤Ç¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥É¹»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£