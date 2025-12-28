²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡Ö¤¦¤ª¡¼¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×
¡¡½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ÎÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÌÀÆü¤ÏÍÇÏ¤À¡ª¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¤Èµ¤·¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ª¡¼¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¾Æ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£