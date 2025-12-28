キンタロー。ディズニー全面協力の「アバター」特殊メイク姿披露「キンタロー。ってわからないかなと心配したが…等身で余裕で分かると言う」
【モデルプレス＝2025/12/28】お笑いタレントのキンタロー。が12月28日、自身のInstagramを更新。映画「アバター」のキャラクターに扮した特殊メイク姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キンタロー。「一瞬誰か分からなかった」ディズニー協力の本格的な“アバター”姿
キンタロー。は、27日放送のフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜19時〜）に出演した際のオフショットを公開。「ディズニーさんの全面協力」による特殊メイクで全身ブルーに変身した姿を披露し、「キンタロー。ってわからないかなと心配したが…等身で余裕で分かると言う」と自虐を交えて紹介。自身の体型を「2等身の妖精」「アバターの生きるボブルヘッド」とユーモアを交えて表現している。
この投稿に、ファンからは「クオリティがすごすぎる」「一瞬誰か分からなかった」二度見した」「特殊メイクの破壊力すごい」「等身バランスが最高」「さすがとしか言いようがない」「ディズニー全面協力の凄みに衝撃」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆キンタロー。、ディズニー全面協力の「アバター」特殊メイク披露
◆キンタロー。の投稿に反響
