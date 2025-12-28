◇G1有馬記念（2025年12月28日 中山芝2500メートル）

3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」は単勝3番人気のミュージアムマイルが制し、皐月賞に続く2つ目のG1制覇を飾った。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイル。勝ち時計は2分31秒5。史上初の牝馬による有馬記念連覇を狙った1番人気のレガレイラは4着に終わった。

ダノンデサイルは道中は中団で進め、直線もしっかり伸びたが、3着に終わった。

騎乗の戸崎騎手は「テンションは装鞍所からパドックまでずっと落ち着いていた。雰囲気も良かった。前が流れていたので後ろでじっくり力まずにリラックスして走れた。4角で仕掛けたときは突き抜けるんじゃないかと思ったが右にもたれる面が出ていた。それが痛かった。でも改めて力のある馬だった」と語った。

▼有馬記念 1956年に日本中央競馬会の第2代理事長・有馬頼寧の提案で創設された中山グランプリが前身。57年に急逝した理事長の功績を称えて改名。ファン投票で出走馬を選ぶ方式や年末の大一番として知られる暮れの風物詩。1着賞金は5億円。