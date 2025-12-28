¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕÁèÃ¥Àï¡ÛÆâ»³¼·³¤¡¡²ñ¿´6¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖBTSÅÄÉÛ»Ü³«Àß9¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï28Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï10R¤ÏÀµÌÚÀ»¸¡¢¹âÉÍË§µ×¤Î¹ÅçÀª¤¬²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥í¡¼Àª¤¬5Äú¡£Ã±µ³¤Î6¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Æâ»³¼·³¤¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ03¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é·þ¤ê¾¡¤Á¡£2020Ç¯11·î14Æü¤Ë¼ã¾¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯1¥«·î¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾¯¤·Êü¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÂ¦¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½éÍ¥½Ð¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2¹æÄú¤Ç·Þ¤¨¤ëÍ¥¾¡Àï¤â¥¹¥í¡¼¿å°è¤¬¤â¤Ä¤ì¤½¤¦¤À¡£ºÆ¤Ó¹¥Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£½éÍ¥½Ð½éV¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£