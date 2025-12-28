¡ØM¡¾1¡Ù²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚÍµ¡¢Ç®¤¬²¼¤¬¤êÉüµ¢¤òÊó¹ð¡ÖÃÎ·ÃÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ç®¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¡¢È¯Ç®¤Ç¡ÈµÙ¤ó¤Ç¤ë´Ö¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è
¡¡ÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦27Æü¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¶¤è¤·¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÇ¯ËöSP¡×¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖÁ´Éô±¢À¤ÎÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÃÎ·ÃÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë¿§¤ó¤ÊÍ¥¾¡»þ¤ÎÈ¿±þÆ°²è¤ß¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ç¥ó¥Ó¤ÎºØÆ£¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢21Æü¤Ë·è¾¡¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢21ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
