◇G1有馬記念（2025年12月28日 中山芝2500メートル）

3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」は単勝3番人気のミュージアムマイルが制し、皐月賞に続く2つ目のG1制覇を飾った。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイル。勝ち時計は2分31秒5。史上初の牝馬による有馬記念連覇を狙った1番人気のレガレイラは4着に終わった。

中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。最後方からの競馬で大外から追い上げるも4着に終わった1番人気のレガレイラ、レース中盤に先頭に立ちレースを引っ張るも13着に沈んだメイショウタバルについて「レガレイラはゲート、メイショウタバルは考えて乗りすぎたかな」と私見をつづった。

▼有馬記念 1956年に日本中央競馬会の第2代理事長・有馬頼寧の提案で創設された中山グランプリが前身。57年に急逝した理事長の功績を称えて改名。ファン投票で出走馬を選ぶ方式や年末の大一番として知られる暮れの風物詩。1着賞金は5億円。