¡ÖÊª¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ë°é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¥¿¥â¥ê¡¢¼«¿È¤Î¡ÈËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖÎ¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥â¥ê¤¬¡¢12·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾¼ÏÂÀ¤ÂåÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÊª¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×À³Ê¤È¡¢¡ÈËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥â¥ê¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÊª¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾ì½ê¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¡ÖÂçÂÎ4000Ëç¤°¤é¤¤¡×¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö80ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥Í¥¸¡£¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö³°¤ì¤¿¥Í¥¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë³°¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¸¤Ê¤É¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¼ý½¸ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¶¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖËÜ¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¡£¤¢¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¡¢ËÜ¤Ø¤Î°¦Ãå¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÇ¼ÎÎ¥¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊª¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ë°é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡ÄÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ¤êÆñ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë