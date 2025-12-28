¾¾²¼Æà½ï¡¡ÅÜ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶¦±é½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖKENEDIX CROSSROADS¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ç¡¢ÅÜ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀèÇÚ½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍµª¤È¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡Ê2018Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ç»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¡£19Ç¯¤ÎWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ö°ú¤È´¤²°¡Á¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®µ·¡Á¡×¤Ç¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨Êý¤Î´Ö¸ý¤¬¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Íµª¤µ¤ó¡£µö¤»¤ëµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆâÅÄ¤¬¡Öµö¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤«¤â¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤¬Âç¤¤¤¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿Í´ÖÎÏ¤¬¡£¤À¤Ã¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤ëÍµª¤µ¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö¥¦¥½¡ªÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤¦ÆâÅÄ¤Ë¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ä¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤È¤«ÅÜ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁê¼ê¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤¬¸«¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÜ¤ë¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤«¤é¥Æ¥Ø¥Ã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï11·î¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Ë¤â»ÑÀª¤Ë¤â½Ð¤ë¤«¤é¡£¤¤¤¤Ç¯¤Î¼è¤êÊý¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤È²¿¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢·ù¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö½¤¶È¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ªÍè¤¿Íè¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸å¤Ï¸À¤¤Êý¤Í¡£¸À¤¤Êýµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤³¤¦¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤â¿ïÊ¬¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¼þ°Ï¤Ë¡È°µ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾²¼¤â¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£