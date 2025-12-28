àDEENáÃÓ¿¹½¨°ì¡Ö¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸ÁÇÅ¨¡×
90Ç¯ÂåJ-ROCK¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDEEN¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤¿¹Í§ÀèÇÚ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖT-BOLAN¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿¹Í§Íò»Î(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿2¿Í¤¬½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊÂ¤ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î2¿Í¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤ä¤ó¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡1993Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿DEEN¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÆ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£T-BOLAN¤Ï91Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯È¯É½¤Î¡ÖBye For Now¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤Î½ã¾ð¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£