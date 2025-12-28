Éã¤Ï¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡ÄÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Êà¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬¼«Á³¡×¡ÖÉáÃÊ´¶¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¤ÎÀ¼
²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤äT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡26Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿29ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ü¤ä¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÇØ·Ê¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤äT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢³¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤¬¼«Á³¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ´¶¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÉã¤Ï¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Ç¸½ºß½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÄÂ¼·ûµ×µÄ°÷¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï2018Ç¯¤ËTBSÆþ¼Ò¤·¡¢21Ç¯¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤ÎMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£26Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£