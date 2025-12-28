¡ÚÂ®Êó¡ÛÇ¯Ëö¤ÎÀ°Íý¤ÇË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë 50À¤ÂÓ¤¬ÈòÆñ¤·¼«±ÒÂâ¤¬³ÎÇ§¤Ø »¥ËÚ»ÔËÌ¶è
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î28Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ32¾òÀ¾9ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¡¢Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î28Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¡ÖÁÄÊì¤Î¶õ¤²È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é15¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ÎË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¤²È¤ÎÊªÃÖ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÉý5¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹¤µ¤Ï15¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤Î²È¤ÎÈ¾·Â50¥áー¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òµ¬À©¤·¡¢50À¤ÂÓ¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«±ÒÂâ¤¬³ÎÇ§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
