·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç¼Ö67Âæ¤¬Íí¤ß2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¡£È¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½41»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤Ë¡¢Á´¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£

¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤é2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤â°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¸á¸å1»þ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£

¤³¤ì¤Ç¡¢26Æü¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¤äÆ»Ï©¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£